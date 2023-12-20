У нобелевской лауреатки Светланы Алексиевич угрожают отобрать ее квартиру в Минске. Сотрудники госмедиа «намекают», что квартира больше бы подошла для «семейного сотрудника ОМОНа», об этом сама писательница рассказала в интервью немецкому изданию Die Zeit.

После получения Нобелевской премии писательница купила квартиру в Троицком предместье в Минске. Раньше она жила в доме неподалеку, но пришлось искать место попросторней — из-за большого количества книг.

Как рассказала Светлана Алексиевич в интервью, из квартиры удалось забрать Нобелевскую медаль, однако там остались многие рукописи и дневники, за которые писательница переживает больше всего.

Светлана Алексиевич вошла в президиум Координационного совета, созданного после выборов в 2020 году. Через несколько дней она сообщила, что к ней домой пытаются попасть неизвестные, и попросила журналистов собраться возле ее подъезда. Тогда в квартиру Алексиевич приехали послы Литвы, Латвии, Германии и других стран Европы.

В ноябре 2023 года стало известно о массовых обысках у тех, кто был ранее в Координационном совете. Замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич заявил о новом уголовном деле в отношении членов КС. Их обвиняют по статьям о заговоре с целью захвата власти (часть 1 статьи 357 УК) и участии в «экстремистом формировании» (часть 3 статьи 361-1 УК).