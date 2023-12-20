МИД Беларуси продлил безвизовый въезд для граждан Литвы, Латвии и Польши на 2024 год

Александр Лукашенко поддержал предложение Министерства иностранных дел о продлении безвизового въезда для граждан Литвы, Латвии и Польши на 2024 год, сообщает его пресс-служба.

Изначально право безвизового въезда для граждан Латвии и Литвы было введено с 15 апреля по 15 мая 2022 года. В мае его продлили до конца 2022 года. 21 декабря Александр Лукашенко поддержал предложение Совмина и МИД о продлении безвизового режима на 2023 год.

«Практика "безвиза" продемонстрировала наличие значительного интереса у иностранных граждан к Беларуси», — рассказали в ведомстве.