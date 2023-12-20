«Флагшток»: Светлогорский ЦКК закупает систему против беспилотников

Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат объявил тендер о поставке предприятию комплекта оборудования противодействия беспилотным летательным аппаратам, тендер на сайте государственных закупок заметило издание «Флагшток».

За такую систему, а также за монтаж оборудования, выполнение пусконаладочных работ и обучение персонала работе с оборудованием комбинат готов отдать 700 тысяч рублей (более 210 тысяч долларов) из собственных средств. Как пишет «Флагшток», ранее Светлогорский ЦКК входил в тройку самых убыточных акционерных обществ Гомельской области.

За последние три года работы — пять смертей. Что известно о заводе в Светлогорске, где вчера погибли трое рабочих



В документах закупки значится, что производителем оборудования должны быть только страны-члены Евразийского экономического союза, в который входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.

Само оборудование должно представлять собой многоуровневую информационно-управляющую систему сбора, обработки, передачи и хранения информации. Дальность обнаружения БПЛА должна составлять не менее двух километров, а дальность подавления каналов связи — не менее километра.

В техническом задании сказано, что «система предназначена для повышения уровня защищенности, доступности и непрерывности технологических процессов путем обнаружения БПЛА, совершающих полеты в непосредственной близости и представляющих угрозу, а также подавления каналов связи, управления и навигации».