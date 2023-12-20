Как минимум 13 гродненских медиков были оштрафованы в ноябре за подписки на «экстремистские» ресурсы

Как минимум 13 медиков из Гродно были оштрафованы в ноябре по статье о распространении «экстремистских» материалов (статья 19.11 КоАП), постановления в банке данных судебных решений заметило издание Hrodna.Life. У некоторых из них конфисковали телефоны.

Неонатологиню суд Гродно оштрафовал за подписку в инстаграме на «экстремистский» аккаунт на 555 рублей (15 базовых величин) с конфискацией мобильного телефона. Нейрохирурга за подписку на «экстремистские» сообщества во «Вконтакте» суд оштрафовал на 925 рублей (25 базовых). Еще одного медика суд арестовал на трое суток, его мобильный телефон постановлено было конфисковать.

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Также, как пишет Hrodna.Life, в ноябре за подписки в соцсетях в Гродно судили трех медсестер, двух врачей, одну работницу БСМП.

Кроме того, штраф получил и преподаватель Гродненского медуниверситета и дьякон церкви «Светло мира» Денис Комягин.