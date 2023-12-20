Россия ночью обстреляла Херсон, ранены девять человек

Ночью с 19 на 20 декабря Россия обстреляла Херсон, ранены девять человек, четверо из них — дети, пишет пресс-служба областной прокуратуры.

Как сказано в сообщении прокуратуры, город был атакован беспилотниками. Удары пришлись по жилым кварталам, повреждены дома, здание детского сада, медицинское учреждение, отделение почты и лодочная станция.

Всего же за сутки, по информации главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, российские войска обстреляли Херсонскую область 82 раза — из минометов, артиллерии, «Градов», танков, беспилотников и авиации. По Херсону было выпущено 36 снарядов.