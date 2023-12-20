Суд приговорил 57‑летнюю брестчанку к 1,5 годам колонии из‑за комментариев про Караева и Лукашенко

Суд Московского района Бреста приговорил 57-летнюю жительницу Бреста Ирину Санковскую к 1,5 годам колонии по статьям о надругательстве над госсимволами (статья 370 УК), оскорблении представителя власти и Лукашенко (статьи 369 и 368 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».

Брестчанку обвинили в том, что в 2020 и 2021 годах она в одном из телеграм-чатов опубликовала фото госфлага Беларуси, на фоне которого была изображена нацистская свастика. Кроме того, в вину Ирине Санковской вменили несколько комментариев про экс-министра МВД Юрия Караева и Александра Лукашенко, которые суд счел оскорбительными.

При задержании силовики сняли видео с Ириной Санковской, в котором заставили ее извиняться за комментарии. Брестчанка стоит перед камерой в наручниках.