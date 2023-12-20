Денис Ивашин сообщил, что в жодинской тюрьме изменились правила переписки с заключенными

Денис Ивашин сообщил в письме, что в жодинской тюрьме №8 изменились правила переписки с заключенными, об этом пишут родственники Ивашина, которые ведут посвящённый ему телеграм-канал.

Ивашин написал, что теперь в письме заключенному запрещается присылать наклейки, ручки, стержни, а также листы с распечатанной на них информацией. Однако по-прежнему можно присылать: чистые конверты, листы бумаги, фотографии, почтовые марки и чистые открытки.

Правозащитники пишут, что подобные правила существуют не только в тюрьме №8 в Жодине, где сейчас находится Ивашин, но и в исправительных колониях №2 и №3.

Правозащитники из MAYDAY TEAM недавно писали, что запрет отправки наклеек действует и в женской колонии №4 Гомеля.