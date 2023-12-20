Гомельского предпринимателя, осужденного на 5 лет колонии за 8 комментариев, внесли в список «террористов»

КГБ внес в список «террористов» гомельского предпринимателя Валентина Штермера, которого осудили на 5 лет колонии за 8 комментариев на тему войны в Украине с оскорблениями граждан России. Такая информация появилась в обновленном «террористическом» списке на сайте КГБ.

Также в список внесли 61-летнего Олега Ермаковича, 43-летнего Александра Пискунова, 58-летнего Владимира Ворошаня, 37-летнего Александра Яшкина и 32-летнего Алексея Кузьмина.

По информации «Вясны», сейчас в «террористическом» списке 1156 человек, из них 397 — беларусы. 9 человек из списка были удалены.