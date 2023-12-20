Суд признал инстаграм-страницу Лявона Вольскага «экстремистской»

Суд Ленинского района Бреста признал инстаграм-страницу музыканта Лявона Вольского «экстремистской», об этом говорится в обновленном списке «экстремистских» материалов на сайте Мининформа.

Кроме этого экстремистскими признаны страница supermovaby в инстаграм, группа «ГАНЦЕВИЧИ ONLINE» во Вконтакте и инстаграм, группа газеты «Ганцевичский час» в Фейсбуке, страница издания «Novy Cas/Новы час» в твиттере и инстаграм-страница издания «Першы Рэгiён».

В список попал телеграм-канал «Беларускіямедыкі ў Польшчы» и группа во Вконтакте «ОГП | Сторонники Объединенной гражданской партии».

Телеграм-канал музыканта Лявона Вольского Суд Лидского района признал «экстремистским» 28 ноября.