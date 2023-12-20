«Наша Ніва»: вернувшегося из‑за границы айтишника судят по статье об измене государству

48-летнего айти-специалиста Алексея Новогродского, вернувшегося в Беларусь из-за границы, судят по статье об измене государству (статья 356 УК), пишет «Наша Ніва». Дело Новогродского в закрытом режиме Гродненский областной суд начал рассматривать 18 декабря.

По информации издания, Алексей родился в деревне Паперня в Лидском районе. При рождении у него была другая фамилия — Чекавый.

После школы Алексей поступил в БГУИР, и закончил университет в 1998 году. По информации, предоставленной изданию «Киберпартизанами», в 2005 году Алексей работал священником, однако о какой конфессии идет речь — неизвестно.

В 2007 году Алексей начал работать на предприятии «Белфармация». С 2008 года был системным администратором и директором в ОДО «Философия». По информации издания, примерно тогда он и сменил фамилию.

Позже Алексей Новогродский выехал за границу. В 2015 году жил в Польше, в 2019 и 2021 он писал о себе в соцсетях, что живет в Германии, занимается искусственным интеллектом и работает в немецкой компании EDEKA GmbH/WITRON. «Наша Ніва» отмечает, что мессенджеры Алексея были привязаны к немецкому номеру, а электронная почта была на немецком домене, что может указывать на то, что в Германии он жил постоянно.

По информации «Киберпартизан», у Алексея трое детей от трех разных женщин.

Когда Алексей был задержан — неизвестно. «Наша Ніва» отмечает, что онлайн во «Вконтакте» он был последний раз 29 декабря 2022 года, хотя раньше заходил в соцсеть регулярно.