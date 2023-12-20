Минчанин по указанию мошенников облил зеленкой работника банка

23-летний минчанин стал жертвой мошенников, по их указанию он сначала взял кредит и перевел деньги на чужой счет, а потом облил зеленкой работника банка, пишет телеграм-канал «Милиция Минска».

На днях минчанину в мессенджере позвонили мошенники, они представились сотрудниками Нацбанка и Следственного комитета. Незнакомцы сообщили, что преступники оформили кредит на его имя, и теперь ему нужно поучаствовать в операции по их поимке. Для этого ему самому нужно было взять кредит.

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Молодой человек взял по указанию мошенников кредит в одном из банков, и перевел на их счет около 15 тысяч рублей. После этого звонившие велели облить сотрудников банка зеленкой, что минчанин и сделал. Его задержали и доставили в РУВД для разбирательств.

«Они сказали, что для задержания злоумышленников я должен буду съездить в одно из отделений банка, которое они охарактеризовали как «проблемное», и подать им сигнал, облив одного из сотрудников банка зеленкой. Я колебался, но они убедили меня выполнить эти действия, сказав, что это якобы с санкции правоохранительных органов, и мне за это ничего не будет»,— рассказал задержанный минчанин.