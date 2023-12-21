Милиция закупает оборудование для колл‑центров на полмиллиона рублей

Департамент финансов и тыла МВД закупает оборудование для колл-центров на 500 тысяч рублей. Соответствующее предложение появилось на сайте госзакупок.
МВД закупает 7 комплектов для приема и обработки входящих вызовов, поступающих на линию 102 в Минске и областных центрах. Среди требований — количество одновременных вызовов не менее 40 штук, подключение не менее 20 рабочих мест к кол-центру и автоматическая запись всех разговоров. Также оборудование должно работать без подключения к интернету.
Как это должно выглядеть после внедрения: