Российские войска ночью атаковали Киев беспилотниками

Ночью с 20 на 21 декабря российская армия атаковала Киев беспилотниками, пишет пресс-служба МВД Украины.

В результате обстрела в одном из районов города было полностью уничтожено складское строение, сгорели три автомобиля. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 1500 кв.м.

Всего же за ночь, по информации Воздушных сил Украины, силам ПВО за ночь удалось сбить 34 из 35 выпущенных российскими войсками ударных беспилотников.

Силы ПВО сработали в Киевской, Днепропетровской, Винницкой, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Кировоградской областях.