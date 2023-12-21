Dissidentby: из Беларуси экстрадировали осужденного на 10 лет россиянина — он согласился воевать против Украины

Осужденный на 10 лет колонии россиянин Антон Лысов освобожден из колонии в Беларуси, пишет телеграм-канал проекта Dissidentby. По информации правозащитников, он дал согласился на участие в войне на стороне РФ.

Суд Центрального района Минска в 2022 году приговорил гражданина РФ Антона Лысова к 10 годам колонии по статье об умышленном уничтожении имущества общеопасным способом (статья 218 УК). По версии следствия, он совершил поджог автомобиля председателя Госкомитета судебных экспертиз. Как пишет Dissidentby, Лысова уже экстрадировали в Россию. Что сейчас с ним, и отправился ли он в итоге воевать — неизвестно.

В мае 2023 года издание «Наша Ніва» сообщало, что Лысов, отбывая наказание в ИК-3 в Витьбе, писал Евгению Пригожину с просьбой взять его в «ЧВК Вагнер». Эту информацию журналисты издания получили от других заключенных, отбывавших наказание с Антоном Лысовым.