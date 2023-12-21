«Зеркало»: задержан гендиректор «БЕЛАЗа»

Генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» Сергей Никифирович задержан, об этом пишет издание «Зеркало» со ссылкой на свои источники.

По информации источников издания, Никифирович был задержан 15 декабря и сейчас находится в СИЗО КГБ. Одна из возможных причин задержания — коррупция. При этом официальных заявлений по поводу задержания генерального директора предприятия пока не было.

Журналист «Зеркала» звонил на завод сначала под видом обычного гражданина, а позже российского партнера «БЕЛАЗа». В приемной гендиректора ответили, что тот «в отпуске» и его «точно не будет до Нового года». Мобильный телефон директора не отвечал.

Сергей Никифорович начал трудовую карьеру начал на «БЕЛАЗе» с должности мастера участка. С 2015 по 2017 годы был заместителем председателя Жодинского горисполкома, затем перешел на работу в пинское ОАО «Кузлитмаш», где сначала работал заместителем директора, а позже возглавил предприятие. 21 сентября 2020 года его назначали генеральным директором ОАО «БЕЛАЗ — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-Холдинг».