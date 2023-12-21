Главный редактор Reform.by: проект на грани закрытия

Главный редактор беларуского медиа Reform.by Федор Павлюченко заявил о том, что проект находится на грани закрытия.

«Это не преувеличение и не шантаж. На нашем счету денег на полтора-два месяца работы. Ни у кого из нашей редакции нет подушки безопасности, без минимальной зарплаты мы работать физически не сможем. Я уж не говорю про обычные накладные расходы — хостинг, оплата домена, покупка подписок на сервисы, техника и многое другое», — сказано в сообщении редактора на сайте.

По словам главреда, 19 декабря редакция получила отрицательный ответ по поводу гранта от ключевого институционального донора, поддержка которого позволила бы редакции продолжить работу.

Как полноценное медиа Reform.by заработал в августе 2018 года. В августе 2021 года Мининформ заблокировал домен издания для беларуских пользователей, позже сайт был заблокирован и на территории России. Сотрудники редакции были вынуждены уехать из Беларуси. Как пишет Федор Павлюченко, после отъезда журналисты «приложили максимум усилий, чтобы продолжить работу».

«От одного из доноров мы получили отказ в гранте на том основании, что не смогли адаптироваться к новой реальности и потеряли аудиторию. Да, полностью согласен. Заблокированные везде, со средним 12-часовым рабочим днем без выходных, в чужой стране и зарплатой ниже, чем в Жабке – наши возможности создавать новые революционные продукты несколько ограничены», — написал главный редактор.

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