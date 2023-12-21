Силовики задержали директоров курсов по польскому языку; двое из них участвовали в протестах

Приближенный к силовикам телеграм-канал «Книга ГУ "База"» опубликовал видео с задержанными сотрудниками школ по обучению польскому языку.

Один из задержанных — Вадим Свистунов — директор школы Polskipro. На видео он говорит, что участвовал в акциях протеста, скидывал передвижения силовиков в телеграм-чаты, писал оскорбления в адрес милиции и призывал к радикальным действиям в отношении сотрудников ОМОН.

Еще один задержанный — директор компании «Белтурист Польска» Николай Дедков. Компания занимается автобусными турами и визовой поддержкой. На видео задержанный рассказал, что помогал беларусам зарегистрироваться на карту поляка и участвовал в акции протеста возле универсама «Рига» в Минске 10 августа.

Также силовики задержали двух девушек, которые помогали людям в получении карты поляка. Одна из задержанных — директор курсов иностранных языков Realway. Еще один задержанный — директор ООО, которая подготавливала людей к сдаче экзамена на карту поляка.

В каком статусе находятся задержанные и в чем их обвиняют — неизвестно.