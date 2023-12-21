Власти намерены ликвидировать организацию, которая выступала против полового просвещения в школах

Общественное объединение «Родители и учителя за возрождение православного образования» ликвидируют, пишет телеграм-канал проекта «Хрысціянская візія».

20 декабря в Верховном суде проходило рассмотрение иска Минюста Беларуси по ликвидации организации, однако его итоги неизвестны.

Как пишут авторы канала, организация была зарегистрирована в 2002 году, а ее задачами было «продвижение православия в школах, препятствование программам по правам ребенка и половому просвещению, а в перспективе создание православных школ».

Общественное объединение также реализовывало «духовно-просветительскую программу "Семья – Единение – Отечество"». В последнее время организацию возглавлял Владимир Грозов.