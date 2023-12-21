Житель Сморгони разбил скульптуры и окна в местном костеле; возбуждено уголовное дело за хулиганство

В костел Святого Михаила сегодня ночью ворвался местный житель. Он разбил несколько стекол и фигуру Божей Матери, вырвал металлический крест из рук фигуры Михаила Архангела, а также повредил кузов автомобиля священника, пишет районное издание «Светлы шлях».

Как рассказал изданию свидетель случившегося, настоятель костела Артур Ляшневский, напавший на костел неоднократно выкрикивал что «католическая церковь должна отсюда убираться, и что ей здесь не место».

Ворвавшегося в костел задержали, как пишет районка, следователи возбудили в отношении него уголовное дело по статье о хулиганстве (статья 339 УК).

Несколько месяцев назад костел уже подвергался подобным нападкам: были похищены деньги из храма и разбита одна из скульптур.