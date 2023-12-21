Беларус пытался улететь в Турцию по поддельному паспорту; его арестовали на 2 месяца

29-летний беларус пытался улететь в Стамбул по поддельному паспорту. Его приговорили к двум месяцам ареста, пишет Генеральная прокуратура.

По информации ведомства, обвиняемый 22 октября пытался сесть на рейс «Минск-Стамбул» по поддельному паспорту. Беларус купил документ в другой стране, переслав «продавцу» свои личные данные и фотографию.

Проверка показала, что все страницы паспорта поддельные, а текст нанесли обычным капельно-струйным принтером. На беларуса завели уголовное дело за подделку документов (часть 1 статьи 380 УК). Суд Октябрьского района арестовал мужчину на два месяца. Обвиняемый признал свою вину.