Суд в Витебске приговорил отца троих детей к полутора годам колонии за комментарии в чате

Суд в Витебске приговорил 38-летнего отца троих детей к 1,5 годам колонии по статье об оскорблении представителя власти (статья 369 УК) и штрафу 3700 рублей, пишет прокуратура Витебской области. По информации канала «Витебск, я гуляю», осужденный — местный житель Сергей Зайцев.

Как пишут авторы канала, Сергею Зайцеву вменили в вину то, что он написал в «экстремистском» телеграм-чате два комментария про представителя власти, который суд счел оскорбительным. Кого именно оскорбили комментарии витеблянина — не сообщается.