В Польше погибла беларуская редакторка Марина Бирюкова

В Польше погибла беларуская редакторка и менеджерка Марина Бирюкова, написал на своей странице в фейсбук режиссер Максим Швед.

«Востры розум і добрае сэрца ў адным чалавеку — сапраўднае багацце, якое сустракаецца не кожны дзень. Марына Бірюкова была такім чалавекам. Хоць я і быў колькі разоў у тым шпіталі і трымаў паперу з новым польскім словам "zgon", паверыць, што яе, маладой і прыгожай, больш няма з намі не магчыма», — написал он.

Как уточнили «Медиазоне» близкие редакторки, ее сбил автобус.

Марина Бирюкова работала в журнале «Большой» и издательстве «Нестор — Минск».

Обновлено в 16:21. Добавлена информация о причине смерти.