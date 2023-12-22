Сотрудники КГБ смогут составлять административные протоколы за «экстремизм»

Сотрудников КГБ наделили новыми полномочиями. Они смогут составлять протоколы по административным правонарушениям. Соответствующее постановление опубликовали на Национальном правовом портале.

Согласно постановлению, сотрудники ведомства смогут составлять протоколы и вести дела по ряду административных статей. Например, за распространение нацистской символики (статья 19.10 КоАП) и распространение «экстремистских материалов» (статья 19.11 КоАП).

В середине декабря Палата представителей приняла поправки в законы о борьбе с терроризмом, позволяющим сотрудникам КГБ стрелять в толпе.