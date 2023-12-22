Осужденному на 3 года колонии могилевчанину добавили еще 1,5 года; он пытался присоединиться к полку Калиновского

20 декабря Могилевский областной суд приговорил Александра Куликова к четырем годам колонии за попытку присоединиться к полку Калиновского. Ранее могилевчанина осудили на три года колонии, пишет «Вясна».

Могилевчанина судили по трем статьям УК. Куликова обвинили в участии в «экстремистском формировании» (часть 3 статьи 361-1 УК), участии в вооруженном конфликте на территории иностранного государства (часть 1 статьи 361-3 УК) и прохождении подготовки для участия в «экстремистской деятельности» (статья 361-5 УК). Путем сложения приговоров общий срок заключения составил 4,5 года.

13 декабря госканал «Беларусь 1» выпустил фильм об Александре Куликове. В нем 53-летний мужчина рассказал, что выехал из Беларуси в Польшу из-за угрозы уголовного преследования. В этом, как он сказал на камеру, ему помог Александр Азаров. «Приятель из Киева» отправил Куликову анкету для вступления в полк Калиновского, он ее заполнил. Сколько времени Куликов провел в Украине, не уточняется. В фильме используют кадры допроса могилевчанина на польско-беларуской границе.

13 июля могилевчанина приговорили к 3 годам колонии по обвинению в оскорблении Лукашенко (часть статья 368 УК) и клевете на него (часть 2 статьи 367 УК).

Как писал MAYDAY, после возбуждения первого уголовного дела мужчина выехал в Польшу, но вернулся через месяц — когда ему позвонила мать. Она сказала, что если сын вернется, то ему не присудят лишение свободы. По данным активистов, Куликова задержали на границе.