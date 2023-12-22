В Минске умер защитник Куропат Сергей Мацкойть

В Минске умер Сергей Мацкойть — защитник Куропат во время строительства дороги возле мемориала, сообщила журналиста Любовь Лунева в фейсбуке.

«Сумная навіна прыйшла сёння раніцай. У Менску памёр актывіст дэмакратычнага руху Сяргей Мацкойць. Яго ведаюць, як чалавека, які заўсёды ішоў у першых шэрагах калоны дманстрантаў. Сяргей быў актыўным абаронцам Курапатаў падчас будаўніцтва дарогі. Мацкойця затрымлівалі столькі разоў, што ён нават сам не здолеў неяк назваць мне дакладную лічбу», написала журналистка.

Умер активист 3 ноября, но о смерти стало известно только сегодня.

Сергей Мацкойть — активист «Европейской Беларуси». В июле 2021 года его арестовали на 20 суток за вывешенный в окне бело-красно-белый флаг. В августе его задержали снова вместе с активистом Денисом Урбановичем.