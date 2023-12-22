В Мозыре арестовали 57‑летнюю беларуску за комментарий в чате украинского блогера

30 октября в Мозыре задержали 57-летнюю Ирину Сапрыгину за оскорбление Лукашенко (статья 368 УК), пишет «Вясна». Беларуска оставила комментарий в чате украинского блогера.

Дома у беларуски провели обыск. Сначала Сапрыгина находилась в ИВС на Окрестина, после ее перевели в Жодино, а сейчас ее местонахождение неизвестно.

На Окрестина беларуска дважды болела. Дома у нее осталась 83-летняя мать — ликвидаторка ЧАЭС, имеющая инвалидность второй группы. К ней приходил милиционер и спрашивал про ее отношение к Украине и Израилю.