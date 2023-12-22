Депутаты приняли закон, сохраняющий неприкосновенность президента после его ухода

Депутаты во втором чтении приняли изменения в закон «О президенте Республики Беларусь», сохраняющие неприкосновенность президента после его отставки, пишет пресс-служба Палаты представителей.

Законопроект расширяет перечень случаев, когда президент может начинать боевые действия без объявления войны. Также изменения касаются и неприкосновенности президента после его ухода с должности.

Его нельзя будет задерживать, арестовывать и привлекать к ответственности за действия, которые он совершил за срок своего президентства.

Согласно изменениям, кандидат в президенты должен быть не моложе 40 лет и не иметь в прошлом гражданства или вида на жительство в другой стране.