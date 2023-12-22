Активиста Павла Виноградова перевели на тюремный режим

6 декабря суд Волковыского района перевел активиста и блогера Павла Виноградова на тюремный режим на год, сообщила его жена в фейсбуке. Публикацию заметила «Вясна».

В марте 2022 года Минский областной суд приговорил активиста Павла Виноградова к 5 годам колонии.

Блогера признали виновным в разжигании вражды (статья 130 УК), клевете на Александра Лукашенко (статья 367 УК) и в грубом нарушении порядка (статья 342 УК).

При тюремном режиме заключенные практически все время находятся в камерах. Прогулки предусмотрены по часу-полтора в день. Всего тюрем в Беларуси три: одна в Гродно, одна в Могилеве и одна в Жодино.