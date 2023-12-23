Суд приговорил жительницу Лоевского района к полугоду колонии за «эмоциональное комментирование действия сотрудника милиции»

Гомельский областной суд приговорил жительницу Лоевского района Снежану Цадову к полугоду колонии за разжигание вражды (часть 1 статьи 130 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».

Суд вынес приговор 8 декабря, но известно о нем стало только сейчас. С учетом времени, которое женщина провела в СИЗО, Цадова была освобождена в зале суда.

39-летняя жительница Лоева сняла на камеру, как сотрудники ГАИ выписывали протокол ее дочери, которая в темное время суток была без фликера. Видео она опубликовала в TikTok.

«Милиция у нас просто умнички», — сказала она на видео и произнесла несколько ругательных слов. Пресс-служба гомельской милиции написала, что Цадова «снимала происходящее на телефон, эмоционально комментируя действия сотрудника милиции». Позже по месту жительства к Цадовой приехала оперативная группа.

«Милиционеры с данным положением вещей мириться не стали. Прибывшая к месту проживания 39-летней женщины следственно-оперативная группа разъяснила, что в отношении её проводится проверка по факту публичного оскорбления представителя власти», — пишет пресс-служба милиции.

В ролике УВД показывают кадры ее задержания — в машине женщина сказала, что «еще не такое видео пойдет в интернет, до министерства точно дойдет».

«Бойцы ОМОН УВД Гомельщины с использованием физической силы препроводили "буйную" женщину в автотранспорт», — пишет УВД.

Позже в отношении Цадовой возбудили уголовное дело о разжигании вражды.