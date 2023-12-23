Российские войска обстреляли Донецкую область; один человек погиб и десять ранено

Российские войска обстреляли Донецкую область, сообщило МВД Украины.

По городу Торецк российская армия нанесла 2 авиаудара. Там ранения получили 4 человека, повреждены 20 многоквартирных и 5 частных домов. Еще одну авиабомбу скинули на Катериновку. В этом селе погиб человек. Повреждения получили 16 частных домов.

Российская артиллерия обстреляла город Курахово. Повреждены 5 многоквартирных и 4 частных дома, ранения получил один человек. Еще один человек ранен в Авдеевке, которую обстреляли из артиллерии и «Градов».

Из «Ураганов» и артиллерии российская армия обстреляла село Новоселовка Первая. Там ранения получили 3 человека. Еще один местный житель пострадал при обстреле Антоновки.