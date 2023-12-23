Редакции Reform.by удалось собрать 17 000 евро на дальнейшую работу издания

Редакции издания Reform.by удалось собрать 17 000 евро на дальнейшую работу, сообщил главный редактор беларуского медиа Федор Павлюченко.

Главред написал, что 280 человек отправили через сервис DonorBox 17 002,34 евро. Самое крупное пожертвование было в размере 10 000 евро.

Также главред издания сообщил, что в редакцию обратились небольшие фонды и представители нескольких европейских НКО, у которых к концу года есть небольшие неизрасходованные суммы за 2023 год. Эти суммы обещали перевести в ближайшее время.

«Что в сухом остатке. После такой волны солидарности мы Reform.by не закроем ни за что. И постараемся отработать каждый евроцент, который мы получили от вас. Спасибо, что показали нужность нашего проекта. Возможно, это приведет к появлению стабильного финансирования», — написал Павлюченко.

Ранее главный редактор Reform.by заявил о том, что проект находится на грани закрытия.

«Это не преувеличение и не шантаж. На нашем счету денег на полтора-два месяца работы. Ни у кого из нашей редакции нет подушки безопасности, без минимальной зарплаты мы работать физически не сможем. Я уж не говорю про обычные накладные расходы — хостинг, оплата домена, покупка подписок на сервисы, техника и многое другое», — сказано в сообщении редактора на сайте.

По словам главреда, 19 декабря редакция получила отрицательный ответ по поводу гранта от ключевого институционального донора, поддержка которого позволила бы редакции продолжить работу.

Как полноценное медиа Reform.by заработал в августе 2018 года. В августе 2021 года Мининформ заблокировал домен издания для беларуских пользователей, позже сайт был заблокирован и на территории России. Сотрудники редакции были вынуждены уехать из Беларуси. Как пишет Федор Павлюченко, после отъезда журналисты «приложили максимум усилий, чтобы продолжить работу».