Силовики задержали бывшего прокурора, полковника юстиции Эльдара Сафарова и его жену

Силовики задержали бывшего прокурора, начальника отдела государственного обвинения, полковника юстиции Эльдара Сафарова и его жену адвокатку Юлию Станкевич, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Правозащитники пишут, что задержание произошло на прошлой неделе. Их обвиняют в грубом нарушении общественного порядка (статья 342 УК). Где сейчас находятся задержанные — неизвестно.

Сафаров ушел из Генпрокуратуры в октября 2020 года.

«Да, я ушел. Это связано с событиями, которые произошли весной и летом, — подтвердил Сафаров свой уход TUT.by.