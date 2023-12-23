В Браславе задержали директора и работников музея традиционной культуры

Силовики задержали директора и работников Браславского музея традиционной культуры, пишет «Белсат».

Задержание произошли накануне открытия выставки «Калядныя ўзоры». Издание пишет, что ночью в дома работников музея пришел ОМОН. Среди задержанных — заведующая музеем Элеонора Зинкевич, ее муж, а также другие работники учреждения.

В домах всех работников музея провели обыск, в ходе которого нашли книги по истории Беларуси, а также старый документ с печатью, на которой была нанесена «погоня».

Некоторых работников после обысков отпустили, некоторые, вместе с директором, остаются в милиции. Причины задержания неизвестны.