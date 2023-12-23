Житель Островца Артура Жвиридовского, осужденного на 3 года колонии, отправили в ШИЗО на 4 месяца, сообщают правозащитники.

По информации правозащитников, администрация Бобруйской колонии, где Жвиридовский отбывает наказание, летом поместила мужчину в ПКТ на 4 месяца. Недавно Артура снова перевели в отряд, но почти сразу отправили в ШИЗО. Правозащитники пишут, что заключенного собираются содержать в штрафном изоляторе 4 месяца — до истечения срока наказания.

Причины, по которым мужчина был помещен в ПКТ и ШИЗО, неизвестны.

Артур Жвиридовский — житель Островца, осужденный на три года лишения свободы за Хулиганство (часть 1 статьи 339 УК) и Оскорбление государственных символов (статья 370 УК). По версии обвинения, Жвиридовский ночью в июне 2021 года вывесил БЧБ-флаг на одной из школ Островца, а также нарисовал на камне три бело-красно-белые полосы. Также он сорвал красно-зеленый флаг со здания одного из государственных учреждений районного центра.