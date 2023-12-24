Экс‑директор могилевского музея Алексей Батюков после ареста уехал из Беларуси

Бывший директор Музея истории Могилева Алексей Батюков вышел на свободу после 15 суток ареста и уехал из Беларуси, пишет MAYDAY.

О его задержании стало известно 15 декабря, когда телеканале «Беларусь-4» в передаче «Все по делу» рассказали об арестах могилевских журналистов и преподавателей.

Ведущая передачи связала задержание могилевчан с деятельностью ресурсов 6ТV.bу и «Могилев Медиа», признанных «экстремистскими формированиями». Алексея Батюкова пропагандистка назвала «подельником» Дмитрия Соловьева, руководителя могилевских изданий, признанных «экстремистскими».

Задержанный Алексей Батюков звонил знакомым после прихода силовиков; их разговор показали на госТВ

6 декабря ресурсы 6TV Bielarus, «Могилев Медиа» и «Навіны Магілеўскага рэгіену» признали «экстремистскими формированиями». После этого обыски прошли у журналиста Бориса Вырвича, преподавателя Александра Агеева, экс-директора музея истории Могилева Алексея Батюкова, кандидата педагогических наук Игоря Шарухи, Петра Мигурского и журналиста Сергея Антонова.

Бориса Вырвича отпустили после допроса. Сергей Антонов уехал из Беларуси спустя двух дней нахождения в ИВС.