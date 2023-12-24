Из‑за потока машин люди по несколько суток проводят в очереди на польско‑беларуской границе

Очередь машин на въезд из Польши в Беларусь растянулась на несколько километров, пишет «Першы пінскі». Подобная ситуация происходит и на литовско-беларуской границе, замечает «Зеркало».

К такому выводу журналисты пришли после изучения чатов водителей. Люди ожидают по несколько суток. Утром 24 декабря один из пользователей написал о потоке на польской границе: «Стою уже 60 часов. До шлагбаума ещё метров 250-300. Это ещё +сутки. Так что о 50 часах можно только мечтать. Встал позавчера вечером».

23 декабря «Зеркало» опубликовало рассказ беларуса, который на 45 часов застрял в 11-километровой очереди на пропускном пункте в Тересполе.

По его словам, из бытовых условий возле пункта пропуска есть только автозаправка. Биотуалетов, пунктов с горячими напитками, питанием или обогревом в окрестностях нет.

— Согреваться приходиться в собственном автомобиле, а это — огромный расход топлива, — говорит Антон. — Вчера у меня в баке было бензина на 350 километров, сейчас датчик показывается, что осталось на 270 километров, то есть расход за ночь — на почти 100 километров пути.

На проблему 20 декабря журналистам ответили в беларуской и литовской пограничных службах. Беларусы заявили, что с их стороны все в порядке.

Пресс-служба литовской пограничной службы ответила «Зеркалу», что «работа пограничного контроля в "Мядининкае" и других пунктах пограничного контроля продолжается в обычном режиме». В чатах журналисты насчитали около 30 объявлений от желающих купить место в очереди.

9 февраля Польша заявила об остановке движения в погранпереходе в Бобровниках. Такое решение принято в связи с «важными интересами государственной безопасности», писал глава польского МВД. С 10 февраля попасть в Польшу на легковом автомобиле или автобусе можно только через пункт пропуска в Бресте.

В августе Литва закрыла пункты пропуска «Шумскас» и «Тверячюс» (с сопредельной стороны «Лоша» и «Видзы») на границе с Беларусью. После этого на границе продолжают работать четыре перехода: Медининкай-Каменный Лог, Лаворишкес-Котловка, Райгардас-Привалка и Шальчининкай-Бенякони.