Директорку браславского музея арестовали на 15 суток

Директорку браславского Музея традиционной культуры Элеонору Зинкевич арестовали на 15 суток, пишет «Віцебская вясна». По какой статье проходил суд над ней, не уточняется.

На 15 суток арестовали и ее мужа. На такой же срок осудили мастерицу музейного объединения Людмилу Рулевич с мужем. Еще три человека получили повестки в суд, уточняют правозащитники.

По их данным, в ночь с 21 на 22 декабря в Браславе силовики задержали семерых человек.

Задержание произошли накануне открытия выставки «Калядныя ўзоры», писал «Белсат». В домах работников музея провели обыск, в ходе которого нашли книги по истории Беларуси, а также старый документ с печатью герба «Погони».