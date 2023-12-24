Силовики на границе задержали брестчанина за участие в протестах

Приближенный к силовикам телеграм-канал «Первый рубеж» опубликовал видео с задержанным на границе брестчанином.

«Медиазона» нашла страницу его страницу в соцсетях, согласно которой задержанного зовут Дмитрий Федорович. На видео беларус говорит, что ранее был осужден по административной статье «за участие в митинге и хулиганство».

Федоровича задержали на границе. В телефоне брестчанина силовики заметили фотографии с бчб-флагом. Некоторое время беларус находился в Польше, но подробности случившегося и то, в чем обвиняют мужчину, неизвестны.