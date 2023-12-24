Могилевский блогер Алесь Соболевский не вышел на свободу после 10 суток ареста

На могилевского блогера Алеся Соболевского составили новый административный протокол о распространении «экстремистских материалов» (статья 19.11 КоАП), пишет MAYDAY. После ему вновь присудили арест, но на какой срок — неизвестно.

Несколько дней назад он уже отбыл предыдущий арест в 10 суток, но на свободу так и не вышел, пишут активисты.

Алеся Соболевского задержали на работе 12 декабря и поместили в ИВС. По какой статье его в итоге осудили на 10 суток и что стало поводом для задержания — неизвестно.

Соболевского уже задерживали в январе 2022 года. Тогда в его квартире провели обыск.