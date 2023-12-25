Супругов Потаповичей подозревают по статье о грубом нарушении порядка

Елену и Петра Потаповича подозревают в грубом нарушении порядка (статья 342 УК), рассказал «Медиазоне» знакомый семьи.

Супругов задержали 5 декабря. После 10 суток на Окрестина их перевели в СИЗО №1.

Потаповичей задерживали в 2020 году во время «марша против террора». Тогда суд оштрафовал их по административным статьям за неповиновение должностному лицу (статья 23.4 КоАП.) и участие в несанкционированном массовом мероприятии (статья 23.34 КоАП). Тогда же они рассказали, что их подозревают в грубом нарушении порядка.