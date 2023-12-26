Суд второй раз заочно приговорил Вадима Прокопьева к 25 годам колонии

Брестский областной суд второй раз заочно осудил бизнесмена Вадима Прокопьева. Его приговорили к 25 годам колонии и штрафу в 37 тысяч рублей (1000 базовых величин), пишет пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Вадима Прокопьева обвинили в разжигании вражды (статья 130 УК), участии в вооруженном формировании на территории другого государства (часть 3 статьи 361УК), клевете на Лукашенко (часть 2 статьи 367 УК), оскорблении Лукашенко и представителя власти (части 1 и 2 статьи 368, статья 369 УК).

В июне 2023 года Вадима Прокопьева также осудили заочно, приговорив к 25 годам колонии. Тогда ему вменялось создание ОПГ, заговор и разработка плана по захвату власти. По версии обвинения, он был членом «организованной преступной группы», которая действовала в Беларуси, Турции, Польше, Украине и других странах с 14 июля 2020 года до 6 января 2022 года для совершения «неопределенного количества преступлений экстремистской направленности».