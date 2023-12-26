«Зеркало»: из Минского областного драмтеатра уволили художественного руководителя Валерия Анисеенко

Художественному руководителю Минского областного драматического театра Валерию Анисеенко не продлили контракт, пишет «Зеркало». Журналистам об этом сообщили читатели.

Что стало причиной для этого, издание не уточняет. Среди постановок Анисеенко — «Чернобыльская молитва» по книге Светланы Алексиевич. Это картину сняли с репертуара в 2021 году.

До Минского областного драмтеатра он работал актером в Коласовском и Купаловском театрах, бал главным режиссером Театра юного зрителя, Беларуского радио и других.