Семья из четырех человек погибла на пожаре в Витебске

На пожаре в витебской квартире погибла семья из четырех человек: 62-летний хозяин жилья, его 59-летняя жена, а также их 41-летняя дочь с 5-летним сыном, пишет Следственный комитет.

Днем 25 декабря в МЧС поступил звонок от жителей дома а улице Партизанской в Витебске. Они сообщили о дыме в подъезде. Спасатели обнаружили квартиру, в которой которой произошло возгорание. Открытого огня в ней не было. На полу в комнатах квартиры нашли тела погибших.

Очаг возгорания — ванная комната, там спасатели обнаружили на полу стопки газет. Как пишет пресс-служба СК, вероятной причиной пожара могла стать детская игра с огнем. Предварительная причина гибели людей — отравление угарным газом. Назначены судебно-медицинские экспертизы.