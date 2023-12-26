ВСУ: в Феодосии поражен боевой десантный корабль «Новочеркасск»

ВСУ нанесли удар по боевому десантному кораблю «Новороссийск» в порту Феодосии в оккупированном Крыму, написал в своем телеграм-канале командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук.

«В этот раз вслед за флагманом ЧФ РФ — крейсером "Москва" — следует большой десантный корабль "Новочеркасск". Благодарю пилотов Воздушных сил и всех причастных за филигранную работу», — сказано в сообщении.

Десантный корабль был атакован крылатыми ракетами примерно в 2.30 ночи по Киевскому времени, утверждают в ВСУ.

Факт атаки подтвердили и в Минобороны РФ, об этом со ссылкой на ведомство пишет РИА «Новости».

«Большой десантный корабль "Новочеркасск" получил повреждения в Феодосии сегодня ночью в ходе отражения удара ВСУ с применением авиационных управляемых ракет», — говорится в сообщении.

В Минобороны России также заявили об уничтожении двух украинских Су-24, осуществлявших пуск ракет.

По информации главы оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова в результате атаки один человек погиб, двое были ранены.

Обновлено в 10.00: добавлена информация о погибших и раненых, а также комментрий Минобороны РФ.