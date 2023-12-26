Прихожане закрытого Красного костела хотят cами сделать ремонт; они обратились к властям

Костельный комитет закрытого больше года в Минске Красного костела опубликовал фото помещений храма и выступил с заявлением. Верующие просят допустить их в костел и разрешить восстановить все повреждения после пожара.

«Мы члены Касцёльнага Камітэта Святога Сымона і Святой Алены, якія прысягалі перад Богам і Біскупам апекавацца і берагчы даручаную нам Святыню, прапануем перагляд некалькіх фотаздымкаў інтэр’ераў святыні да ўзгарання і пасля яго. Робім гэта для таго, каб пераканаць гарадскія ўлады, што мы зможам у кароткі тэрмін аднавіць усе пашкоджанні, і вярнуць Святыні годны выгляд і на далей сумленна клапаціцца пра яе», — сказано в заявлении на сайте костела.

Как написали представители костельного комитета, весь приход костела составляет больше 10 тысяч человек, и среди них есть люди, готовые помочь в работах по восстановлению костела.

«Просім дзяржаўныя ўлады: зрабіце падарунак нам, вернікам, усім гараджанам і гасцям сталіцы — радасць Калядна-Навагодняга цуду — вярніце нам Божы храм», — просят представители общины.

Пожар в здании костела в центре Минска случился 26 сентября 2022 года. После этого КУП «Мінская спадчына» расторгла договор безвозмездного пользования с общиной по причине «невозможности эксплуатации» и попросила верующих забрать имущество из храма.

В декабре 2023 года стало известно о том, что власти планируют приступить к реконструкции здания в январе 2024 года. По словам директора «Мінскай спадчыны», для этого уже разработана проектная документация.