«Бюро»: ООН ищет замену Беларускому красному кресту для проектов в стране

ООН ищет замену Беларускому красному кресту для проектов в стране, об этом изданию «Бюро» рассказали в беларуском представительстве ООН.

Это происходит на фоне приостановления членства БОКК в Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

«Агентства ООН в Беларуси сосредоточены на завершении существующих проектов с Беларусским Красным Крестом. Мы изучаем альтернативные методы продолжения оказания необходимой поддержки уязвимым сообществам в Беларуси, чтобы гарантировать бесперебойность гуманитарной помощи в этот переходный период», — рассказали в ООН.

Как пишет «Бюро», вероятно, международные структуры будут работать с другими некоммерческими организациями, или больницами напрямую.

Международный Красный крест поставил на паузу членство БОКК из-за поездок генсека беларуской организации на оккупированные украинские территории с нашивкой в виде буквы Z на плече. С 1 декабря любое новое финансирование БОКК приостановлено.

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Согласно отчету БОКК за 2022 год, которым располагает «Бюро», иностранное финансирование составило 57,2% от всего бюджета организации. Общая сумма помощи – почти 13 миллионов рублей. На долю МФОККиКП приходилось около 30% всего иностранного финансирования, а вообще на участников международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца – 58% всей международной помощи для БОКК. Еще 41% составляла денежная помощь от агентств ООН.

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Таким образом, если международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца и агентства ООН откажутся от сотрудничества и финансирования проектов БОКК, то организация потеряет почти все иностранное финансирование — на 2022 год это были бы 98%.