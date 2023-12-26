«Радыё Свабода»: осужденного на 15 лет колонии Игоря Лосика вызвали в отдел принудительного исполнения

Отдел принудительного исполнения Барановичского района и города Барановичи отправил осужденному на 15 лет блогеру Игорю Лосику повестку с требованием срочно явится в департамент. Об этом стало известно «Радыё Свабодзе».

«З позвы вынікае, што ў аддзеле прымусовага выкананьня Баранавіцкага раёну і Баранавічаў ня ведаюць, што Лосік ужо 3,5 гады знаходзіцца за кратамі», — пишет издание.

Из текста повестки следует, что Лосика вызывают в связи с требованием выплатить расходы на содержание ребенка. Сейчас блогер находится в Новополоцкой колонии.

Игоря Лосика задержали 25 июня 2020 года. 15 декабря 2020 года блогер в знак протеста объявил голодовку, которую держал 42 дня. 14 декабря 2021 года его осудили на 15 лет колонии усиленного режима в рамках «дела Тихановского».

В январе 2023 года суд в Бресте приговорил жену блогера Дарью к 2 годам колонии за содействие «экстремистской деятельности» (часть 1 статьи 361-4 УК). Согласно обвинению, она дала интервью телеканалу «Белсат», который признан «экстремистским формированием». Во вторую годовщину задержания блогера Игоря Лосика его жена Дарья записала видеообращение к Александру Лукашенко и предложила обменять мужа на себя.

Их с Игорем несовершеннолетнюю дочь передали родителям Дарьи.