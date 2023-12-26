Литовский Сейм поддержал выдачу беларусам гуманитарных ВНЖ на три года

Сейм Литвы принял поправки в закон о правовом статусе иностранцев. В закон включили, в том числе, и предложение главы МВД страны Агне Билотайте о выдаче некоторым беларусам гуманитарного вида на жительство на три года, пишет издание LRT.lt.

«Эта поправка чрезвычайно важна для сторонников беларуской оппозиции, более 750 белорусских граждан, бежавших в Литву от репрессивного режима Лукашенко, которым на этом основании необходимо ежегодно продлевать вид на жительство. Ситуация в Беларуси не изменилась, и, к сожалению, вероятно, еще долго не изменится», — заявил изданию председатель комитета по иностранными делам Жигимантас Павиленис.

Виды на жительство на три года будут выдаваться иностранцам, прибывшим в страну при посредничестве литовского МИДа.

В апреле сейм Литвы ограничил выдачу виз беларусам. Сейчас их выдают только в случае, когда заявление подается с помощью министерства иностранных дел Литвы.