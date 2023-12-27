Совмин поменял правила обращения в госорганы, чиновники смогут не отвечать на анонимные звонки

Совмин поменял правила обращений в госорганы, соответствующее постановление опубликовано на национальном правовом портале.

Согласно документу, во время звонка нужно назвать свои фамилию, имя и отчество и место жительства. Если позвонивший откажется, то обращение будет считаться анонимным — отвечать на него чиновнику не нужно.

Кроме того, если у чиновника «есть основания полагать», что к нему обращаются с «целью дискредитации Беларуси, госорганов и должностных лиц». Положить трубку можно, если позвонивший угрожает или оскорбляет госслужащего.