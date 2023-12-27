В Микашевичах задержан бывший лидер независимого профсоюза предприятия «Гранит»

В Микашевичах в Брестской области задержан Олег Стахаевич, бывший лидер независимого профсоюза на предприятии «Гранит». Как пишет правозащитный центр «Вясна», сначала его осудили по административной статье на 15 суток, однако на свободу он не вышел.

По информации правозащитников, Олег Стахаевич в последнее время жил в Литве, однако время от времени ездил в Беларусь. В ноябре он сказал друзьям, что поехал в Беларусь «на три дня». Успел принять участие в забеге Bison XC на пять километров в Силичах, и примерно через неделю был задержан.

По какой статье силовики задержали бывшего профсоюзного лидера — не известно. Как пишет «Вясна» со ссылкой на близких Олега Стахаевича, в отношении него «начали официальную проверку на вероятную причастность к экстремистской деятельности».

В 2010 Стахаевич работал на микашевичском предприятии «Гранит». В 2011 году рабочие пробовали создать там независимый профсоюз, Олег стал лидером сообщества. В скором времени после того его уволили, как и других активистов.